9 Mobil Damkar Menanggulangi Kebakaran Rumah Indekos 6 Bedeng di Bandar Lampung

PEMADAMAN - Damkarmat Kota Bandar Lampung mengerahkan sembilan mobil pemadam ke lokasi kebakaran rumah indekos enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Ringkasan Berita: Damkarmat Kota Bandar Lampung mengerahkan sembilan mobil Damkar untuk menanggulangi kebakaran rumah indekos 6 bedeng.

Rumah indekos yang kebakaran itu berada di bilangan Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Sebanyak 37 personel dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak meluas ke permukiman warga lainnya.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ( Damkarmat) Kota Bandar Lampung mengerahkan sembilan mobil damkar untuk menanggulangi kebakaran rumah indekos 6 bedeng, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Rumah indekos yang kebakaran itu berada di bilangan Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

"Kita menerjunkan sejumlah unit mobil pemadam kebakaran (damkar)," ujar Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung, Anthoni Irawan.

Mobil damkar yang dikerahkan di antaranya Unit Karba Pos Siaga Telukbetung Selatan, Unit Supply Pos Siaga Telukbetung Utara, Unit Supply Mako Tandean, dan Unit Banteng Mako Tandean.

Serta Unit Supply Pos Siaga Langkapura, Unit Supply Pos Siaga Kedamaian, Unit Pick Up dan Alkon Mako Tandean, Unit Macan Mako Tandean, dan Unit Karba Pos Siaga Bumi Waras.

Baca juga: Kerugian Akibat Kebakaran Rumah Indekos 6 Bedeng di Bandar Lampung Capai Rp 125 Juta

Sebanyak 37 personel dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak meluas ke permukiman warga lainnya.

Diketahui tim Damkarmat menerima laporan kebakaran itu pada pukul 09.46 WIB. "Begitu menerima laporan, kami langsung mengerahkan sejumlah armada dan personel ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman," ujar Anthoni.

Petugas kemudian berhasil memadamkan kobaran api sekitar pukul 11.00 WIB. Proses pemadaman menghabiskan 10 tangki air.

Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Herlina, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di bagian atap rumah indekos.

"Api awalnya muncul dari bagian atap, kemudian dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya," kata Herlina.

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. ( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )