Idul Adha 2026

Kapolres Lampung Timur Sebut Idul Adha Ajarkan Keikhlasan dan Pengorbanan

Penulis: Fajar Ihwani Sidiq | Editor: soni yuntavia
PEMOTONGAN SAPI - Proses pemotongan sapi kurban di halaman Polres Lampung Timur, Rabu (27/5/2026). 
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR -  Polres Lampung Timur membagikan daging kurban kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi di momentum Idul Adha.

Sebelum pembagian Polres Lampung Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berupa tujuh ekor sapi dan empat ekor kambing, di halaman belakang mapolres setempat, Rabu 27 Mei 2026.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati mengatakan, pelaksanaan kurban ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polres Lampung Timur dengan masyarakat.

"Momentum Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dengan masyarakat serta memperkuat tali silaturahmi," ujar AKBP Heti.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan pihak yang telah berpartisipasi sehingga kegiatan kurban di Polres Lampung Timur dapat berjalan dengan lancar.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam pelaksanaan kurban diharapkan mampu semakin mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Timur.

"Semoga nantinya sinergi Polri dan masyarakat semakin bagi khususnya menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Lampung Timur," kata Kapolres.

