Wali Kota Bandar Lampung Berikan Sapi Kurban untuk Forwako

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Forum Wartawan Kota (Forwako) Bandar Lampung menerima bantuan sapi kurban dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Hewan kurban tersebut kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada seluruh anggota Forwako sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian di momen Idul Adha.

Ketua Forwako Bandar Lampung, Sahat Nasution menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung atas perhatian yang diberikan kepada insan pers, khususnya wartawan yang tergabung dalam Forwako.

Menurut Sahat, bantuan sapi kurban tersebut menjadi bentuk sinergi dan hubungan baik antara pemerintah daerah dengan insan media di Kota Bandar Lampung.

"Semoga di hari yang penuh berkah ini, seluruh anggota Forwako dapat merasakan keberkahan dari kurban tahun ini," ujar Sahat.

Ia mengatakan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum mempererat solidaritas, kebersamaan, dan rasa saling berbagi antar sesama.

Pembagian daging kurban berlangsung penuh keakraban dan disambut antusias oleh anggota Forwako yang hadir.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antarwartawan di tengah perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Furqon, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana menyampaikan harapan besar bagi kemajuan Kota Bandar Lampung sekaligus mendoakan para jemaah haji asal daerah itu agar menjadi haji yang mabrur dan mabroroh.

Eva mengatakan, ibadah haji mengajarkan makna kesabaran, keikhlasan, dan toleransi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, jemaah haji kita khususnya dari Kota Bandar Lampung telah kembali. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabroroh, serta doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci diijabah Allah SWT," ujar Eva Dwiana.

Pada momen Idul Adha itu, Eva juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor.

Ia berharap pembangunan fisik maupun nonfisik dapat terus berjalan merata demi mendorong pertumbuhan daerah.