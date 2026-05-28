4 Jalur SPMB SD dan SMP di Bandar Lampung, Pendaftaran Mulai Dibuka 9 Juli

JALUR SPMB - Foto ilustrasi, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung. Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri tahun pelajaran 2026/2027 di Bandar Lampung menggunakan 4 jalur. Hal tersebut diketahui setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung resmi merilis petunjuk teknis SPMB.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri tahun pelajaran 2026/2027 di Bandar Lampung menggunakan 4 jalur.

Hal tersebut diketahui setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung resmi merilis petunjuk teknis SPMB.

Pendaftaran ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan melalui situs resmi pemerintah kota. Masyarakat dapat memantau seluruh proses, syarat, hingga daya tampung sekolah secara langsung.

Staf Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nurkayat menjelaskan, penetapan murid baru yang diterima nantinya akan diputuskan secara adil melalui hasil rapat panitia yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah masing-masing.

"Seluruh pengumuman SPMB ini bisa diakses masyarakat melalui papan pengumuman di sekolah, kantor Disdikbud, maupun situs resmi di laman https://spmb.bandarlampungkota.go.id," ujar Nurkayat, Kamis (28/5/2026).

Bagi para orang tua di Bandar Lampung yang bersiap mendaftarkan buah hatinya, berikut rangkuman lengkap jalur, kuota, persyaratan usia, hingga jadwal penting yang wajib dicatat.

Empat jalur SPMB:

1. Jalur Domisili (Zonasi): diperuntukkan bagi warga terdekat dari sekolah. Kuota untuk jenjang SD minimal 80 persen (seleksi berdasarkan usia dan jarak), sedangkan untuk SMP minimal 40 persen (seleksi jarak dan usia).

2. Jalur Afirmasi / Bina Lingkungan: Khusus bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang memiliki kartu program bantuan sosial pemerintah. Kuotanya minimal 15 persen untuk SD dan minimal 25 persen untuk SMP.

3. Jalur Prestasi: khusus untuk jenjang SMP. Kuota minimal 30 persen.

Akademik (kuota 15 persen): Menggunakan nilai rapor kelas 4-6 (semester 1) untuk 6 mata pelajaran utama. Setiap sekolah asal hanya bisa mengirimkan maksimal 15 persen dari total lulusannya. Sekolah diperbolehkan menggelar tes tertulis jika pendaftar membeludak.

Non-akademik (kuota 15 persen): Seleksi berdasarkan konversi sertifikat atau piagam kejuaraan resmi.

4. Jalur Mutasi (kuota maksimal 5 persen): Diperuntukkan bagi perpindahan tugas orang tua/wali serta anak guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Aturan Batas Usia dan Syarat Dokumen

Disdikbud menegaskan ada aturan ketat mengenai batas usia calon peserta didik per tanggal 1 Juli tahun berjalan, yakni:

TK: Kelompok A minimal 4 tahun dan maksimal 5 tahun. Kelompok B minimal 5 tahun dan maksimal 6 tahun.

SD: Prioritas utama adalah usia 7 tahun. Usia paling rendah 6 tahun diperbolehkan.

Pengecualian: Usia 5 tahun 6 bulan bisa mendaftar jika memiliki kecerdasan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi psikolog profesional (atau rekomendasi dewan guru jika psikolog tidak tersedia).

Penting: Masuk SD tidak dipersyaratkan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

SMP: Berusia maksimal 15 tahun dan memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) asli dari SD/sederajat.

Persyaratan Umum Lainnya:

Kartu Keluarga (KK) wajib diterbitkan minimal 1 tahun sebelum mendaftar.

Bagi calon murid pindahan luar rayon Bandar Lampung, wajib melampirkan surat persetujuan pindah rayon.

Jenjang TK Negeri

Pendaftaran: 9 Juni sampai 1 Juli 2026

Seleksi berkas: 2-4 Juli 2026

Pengumuman resmi: 7 Juli 2026

Daftar ulang: 7-10 Juli 2026

Hari pertama masuk: 13 Juli 2026

Jenjang SD Negeri

Pendaftaran dan verifikasi dokumen: 17-19 Juni 2026

Pengumuman resmi: 22 Juni 2026

Daftar ulang: 22 dan 24 Juni 2026

Hari pertama masuk: 13 Juli 2026

Jenjang SMP Negeri (2 Gelombang)

Gelombang I (Jalur Afirmasi dan Prestasi)

Pendaftaran: 22-24 Juni 2026

Verifikasi dokumen: 22-26 Juni 2026

Pengumuman: 29 Juni 2026

Daftar ulang: 29-30 Juni 2026

Gelombang II (Jalur Domisili & Mutasi)

Pendaftaran dan Seleksi Real-Time: 1-3 Juli 2026

Pengumuman: 6 Juli 2026

Daftar ulang: 6-7 Juli 2026

Seluruh siswa baru tingkat SMP dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas VII pada 13 sampai dengan 15 Juli 2026, bersamaan dengan hari pertama resmi masuk sekolah tahun ajaran baru.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )