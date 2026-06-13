Harga BBM di Lampung
Andre Keluhkan Sulitnya Mendapatkan Solar di Bandar Lampung
Pengendara mobil, Andre (43), mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar solar setiap hari.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: taryono
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pengendara mobil, Andre (43), mengaku kesulitan mendapatkan bahan bakar solar setiap hari.
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“Kesulitan solar itu setiap hari. Kami biasanya isi dua hari sekali karena kendaraan operasional gereja cepat habis,” kata Andre saat ditemui di SPBU Sultan Agung, Sabtu (13/6/2026).
Ia mengatakan kondisi tersebut sangat berdampak pada aktivitasnya sebagai sopir pelayanan gereja yang harus bergerak setiap hari.
“Sangat berpengaruh karena kami mobil setiap hari,” ujarnya.
Andre juga mengaku beberapa kali tidak mendapatkan solar meski sudah mengantre cukup lama.
“Pernah sampai tiga kali antre panjang, tapi solar sudah habis. Pindah ke SPBU lain juga sama, tetap habis,” katanya.
Menurutnya, SPBU yang sering ia datangi kerap kehabisan stok solar tanpa mengetahui penyebab pastinya.
Ia berharap ketersediaan solar bersubsidi dapat kembali stabil agar tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya.
“Kalau tidak kebagian biosolar subsidi, terpaksa pakai Dexlite atau Pertamina Dex meski harganya lebih mahal,” ujarnya.
(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)
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