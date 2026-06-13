DISETOP - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico. Libur Sekolah, Distribusi Makan Bergizi Gratis di Lampung Disetop Sementara.

Ringkasan Berita: Kadisdikbud Lampung, Thomas Amirico, menyatakan MBG dihentikan sementara saat libur sekolah.

Distribusi Makan Bergizi Gratis hanya dilakukan saat kegiatan belajar mengajar.

Penghentian disebut sebagai bagian dari efisiensi program.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

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“Kalau libur sekolah, MBG dihentikan,” kata Thomas Amirico, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penghentian sementara tersebut dilakukan karena distribusi MBG hanya berlangsung saat kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Sejauh yang saya ketahui, jika sekolah libur maka penyaluran MBG juga dihentikan sementara,” ujarnya.

Menurut Thomas, kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.

Selain itu, ia mengimbau para peserta didik agar tetap melakukan kegiatan positif selama masa libur sekolah dan menjaga produktivitas.

Ia berharap siswa dapat mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru, seperti pembentukan karakter, serta tetap menjalankan aktivitas ibadah dan olahraga secara rutin.

“Selama libur sekitar satu bulan ini, diharapkan orang tua juga dapat mengawasi tumbuh kembang anak, termasuk aktivitas bermain mereka,” kata Thomas.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)