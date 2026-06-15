Kapolresta Bandar Lampung Ucap Terima Kasih Demo Mahasiswa di DPRD Kondusif

UCAP TERIMA KASIH - Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, Senin (15/6/2026). Pihaknya mengucapkan terima kasih karena demo mahasiswa di DPRD Lampung berjalan kondusif.

Ringkasan Berita: Kapolresta Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengucapkan terima kasih demo mahasiswa Lampung di DPRD Lampung berjalan kondusif.

Ada 500 personel yang dikerahkan dalam pengamanan aksi demo mahasiswa Lampung.

Mahasiswa dan polisi sudah sepakat diawal bahwa hanya di depan pintu gerbang kantor DPRD Lampung :

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengucapkan terima kasih demo mahasiswa Lampung di DPRD Lampung berjalan kondusif.

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"Saya mewakili Polresta Bandar Lampung dan semua yang melakukan pelayanan pengamanan unjuk rasa pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian," kata Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay saat diwawancarai Tribun Lampung di depan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

"Hari ini berlangsung kondusif, tadi teman-teman sudah menyampaikan ada beberapa aspirasinya. Semua ini bukan karena kerja dari polisi semua pihak," terus Alfret.

Terkait berapa personel yang dikerahkan untuk pengamanan aksi demo mahasiswa, pihaknya menyebut sekitar 500 personel.

Sementara massa aksi yang turun ke jalan ada sekitar 1.000an orang.

Mahasiswa dan polisi sudah sepakat diawal bahwa hanya di depan pintu gerbang kantor DPRD Lampung.

"Jadi, memang tidak kita izinkan untuk masuk lebih jauh para mahasiswa tersebut," kata Alfret.

Lalu terkait tidak ada anggota DPRD yang menemui massa aksi, Kombes Alfret menjelaskan bahwa dari teman-teman mahasiswa memang tidak ada ruang untuk itu.

"Jadi teman-teman memang tidak ada ruang untuk itu. Mereka memang mau menyampaikan aspirasi murninya saja, jadi tidak ada ruang untuk dialog dengan DPRD Lampung sama Pemprov Lampung. Jadi kami sepakat bahwa kita berhenti di sini atau depan gerbang saja," tukas Alfret.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)