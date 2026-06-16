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Prakiraan Cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Berawan

Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
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Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
BERAWAN - Ilustrasi kondisi cuaca berawan. Prakiraan cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, mayoritas wilayah menurut BMKG berawan. 
Ringkasan Berita:
  • Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa 16 Juni 2026.
  • Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut BMKG.
  • Selanjutnya, dua wilayah hujan ringan, satu kabut/asap dan satu lagi cerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mayoritas wilayah berawan.

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Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua wilayah hujan ringan, satu cerah dan satu lagi kabut asap.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Selasa (16/6/2026):

  1. Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–93 persen.
  2. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–94 persen.
  3. Lampung Utara diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–95 persen.
  4. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 19–26°C dan kelembaban udara 61–98 persen.
  5. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–92 persen.
  6. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembaban udara 66–97 persen.
  7. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan cerah berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 68–87 persen.
  8. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–95 persen.
  9. Pesawaran diperkirakan berawan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembapan udara 66–94 persen.
  10. Pringsewu diperkirakan cuacanya cerah. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 62–94 persen.
  11. Mesuji diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 63–93 persen.
  12. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 70–95 persen.
  13. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–31°C dan kelembaban udara 57–93 persen.
  14. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan  kelembaban udara 63–89 persen.
  15. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 66–96 persen. 

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa, 16 Juni 2026. Semoga bermanfaat. 

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
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