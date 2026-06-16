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Prakiraan Cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Berawan
Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).
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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
BERAWAN - Ilustrasi kondisi cuaca berawan. Prakiraan cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, mayoritas wilayah menurut BMKG berawan.
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mayoritas wilayah berawan.
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Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua wilayah hujan ringan, satu cerah dan satu lagi kabut asap.
Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Selasa (16/6/2026):
- Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–93 persen.
- Lampung Tengah diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–94 persen.
- Lampung Utara diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–95 persen.
- Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 19–26°C dan kelembaban udara 61–98 persen.
- Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–92 persen.
- Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembaban udara 66–97 persen.
- Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan cerah berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 68–87 persen.
- Way Kanan diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–95 persen.
- Pesawaran diperkirakan berawan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembapan udara 66–94 persen.
- Pringsewu diperkirakan cuacanya cerah. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 62–94 persen.
- Mesuji diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 63–93 persen.
- Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 70–95 persen.
- Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–31°C dan kelembaban udara 57–93 persen.
- Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 63–89 persen.
- Kota Metro diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 66–96 persen.
Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa, 16 Juni 2026. Semoga bermanfaat.
( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )
Sumber: Tribun Lampung
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