Prakiraan Cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Berawan

BERAWAN - Ilustrasi kondisi cuaca berawan. Prakiraan cuaca Lampung Selasa 16 Juni 2026, mayoritas wilayah menurut BMKG berawan.

Ringkasan Berita: Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa 16 Juni 2026.

Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut BMKG.

Selanjutnya, dua wilayah hujan ringan, satu kabut/asap dan satu lagi cerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mayoritas wilayah berawan.

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Sebanyak 11 wilayah di Lampung berawan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua wilayah hujan ringan, satu cerah dan satu lagi kabut asap.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Selasa (16/6/2026):

Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–93 persen. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–94 persen. Lampung Utara diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 65–95 persen. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan kabut/asap. Sementara suhunya mencapai 19–26°C dan kelembaban udara 61–98 persen. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–92 persen. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembaban udara 66–97 persen. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan cerah berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 68–87 persen. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 64–95 persen. Pesawaran diperkirakan berawan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembapan udara 66–94 persen. Pringsewu diperkirakan cuacanya cerah. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 62–94 persen. Mesuji diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–31°C dan kelembaban udara 63–93 persen. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 70–95 persen. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–31°C dan kelembaban udara 57–93 persen. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 25–30°C dan kelembaban udara 63–89 persen. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 66–96 persen.

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Selasa, 16 Juni 2026. Semoga bermanfaat.

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )