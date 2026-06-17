Berita Lampung

Budiman AS hingga Almuhery Daftar Calon Ketua DPD Demokrat Lampung

Sejumlah nama menyatakan kesiapan untuk meramaikan bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.

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Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto Budiman AS hingga Almuhery Daftar Calon Ketua DPD Demokrat Lampung
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
DAFTAR CALON KETUA - Jajaran pengurus Demokarat Lampung saat menerima bakal calon ketua DPD Demokarat Budiman AS mengambil formulir Senin (15/6/2026). Budiman AS hingga Almuhery daftar calon Ketua DPD Demokrat Lampung. 
Ringkasan Berita:
  • Sejumlah nama menyatakan kesiapan untuk meramaikan bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.
  • Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS, Almuhery serta beberapa ketua DPC dari wilayah Tulang Bawang Barat, Metro, dan Pesawaran.
  • DPD Partai Demokrat Lampung akan menggelar Musda ke-VI pada 27 Juni 2026 mendatang di Ballroom Grand Mercure.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung Sejumlah nama menyatakan kesiapan untuk meramaikan bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.

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Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS, Almuhery serta beberapa ketua DPC dari wilayah Tulang Bawang Barat, Metro, dan Pesawaran.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI pada 27 Juni 2026 mendatang di Ballroom Grand Mercure, Bandar Lampung.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda VI, Hanifal, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk tahapan pendaftaran bagi bakal calon ketua DPD.

Berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pelaksanaan Musda VI dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026.

“Musda VI DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026,” kata Hanifal, Selasa (16/6/2026). 

Ia menjelaskan, pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung dibuka mulai 12 hingga 20 Juni 2026.

Sementara pengembalian berkas persyaratan pencalonan berlangsung pada 13–20 Juni 2026.

“Selanjutnya, Pra Musda VI akan dilaksanakan pada 26 Juni 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan Musda,” jelasnya.

Hanifal menambahkan, seluruh proses pengambilan formulir dan pengembalian berkas dilakukan di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pukul 10.00–16.00 WIB.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribun Lampung
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Lampung
Ketua
Budiman AS
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