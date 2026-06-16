Polisi dan Warga Nobar Piala Dunia Swedia vs Tunisia di Way Kanan

NOBAR BOLA - Polres Way Kanan gelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Swedia vs Tunisia bersama masyarakat di mapolres, Senin (15/6/2026).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung dan jajaran menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Swedia vs Tunisia bersama masyarakat di mapolres, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu disambut antusias oleh masyarakat.

Suasana kebersamaan terlihat saat warga dan personel Kepolisian berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran langsung yang telah disiapkan di ruang Vicon Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto S.I.K melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Martono, S.H., M.H mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang positif dan menghibur.

“Nobar ini bukan hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan suasana yang aman, nyaman, dan positif bagi warga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan nobar ini juga dilaksanakan di Mapolres dan Polsek agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama aparat Kepolisian.

Pelaksanaan program tersebut juga sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto yang memberikan akses gratis kepada masyarakat Indonesia untuk menikmati tayangan Piala Dunia 2026.

Melalui kegiatan ini, Kami berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat sekaligus menciptakan ruang interaksi yang positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Way Kanan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)