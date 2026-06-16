Polres Way Kanan

Polisi dan Warga Nobar Piala Dunia Swedia vs Tunisia di Way Kanan

Polres Way Kanan gelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Swedia vs Tunisia bersama masyarakat di mapolres, Senin (15/6/2026).

Tayang:
Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
zoom-inlihat foto Polisi dan Warga Nobar Piala Dunia Swedia vs Tunisia di Way Kanan
Dokumentasi Polres Way Kanan
NOBAR BOLA - Polres Way Kanan gelar nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Swedia vs Tunisia bersama masyarakat di mapolres, Senin (15/6/2026). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung dan jajaran menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Swedia vs Tunisia bersama masyarakat di mapolres, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu disambut antusias oleh masyarakat.

Suasana kebersamaan terlihat saat warga dan personel Kepolisian berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran langsung yang telah disiapkan di ruang Vicon Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto S.I.K melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Martono, S.H., M.H mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang positif dan menghibur.

“Nobar ini bukan hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan suasana yang aman, nyaman, dan positif bagi warga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan nobar ini juga dilaksanakan di Mapolres dan Polsek agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama aparat Kepolisian.

Pelaksanaan program tersebut juga sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto yang memberikan akses gratis kepada masyarakat Indonesia untuk menikmati tayangan Piala Dunia 2026.

Melalui kegiatan ini, Kami berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan masyarakat sekaligus menciptakan ruang interaksi yang positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Way Kanan.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
nobar
polisi
Way Kanan
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Polres Way Kanan
Video Pilihan
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Wamentan Sudaryono Merasa Dipukul saat Diskusi di UGM Ricuh Digeruduk Mahasiswa, Bantah Kabur Dialog
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
2 - 2
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan