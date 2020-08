Terdakwa Pencabulan Divonis Lebih Ringan 2 Tahun, Begini Kata Hakim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fery Irawan (18), warga Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, dijatuhi vonis empat tahun penjara karena melakukan pencabulan.

Vonis tersebut lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Apa alasannya?

Ketua majelis hakim Jhony Butar-Butar mengatakan, hal yang meringankan adalah terdakwa Fery Irawan mengakui perbuatannya.

Selain itu, sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban dan keluarganya menanggung aib serta rasa malu," ujarnya dalam sidang telekonferensi di PN Tanjungkarang, Rabu (5/8/2020).

Dalam tuntutannya, JPU Neliasri menyatakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan," kata JPU.

