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Spoiler Webtoon The First Night With The Duke Episode 34, Nona Ripley Mimisan Lagi!

Simak, berikut ini spoiler Webtoon The First Night With The Duke episode 34 yang segera terbit di aplikasi Webtoon Indonesia.

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comic.naver.com
Ilustrasi. Simak, spoiler Webtoon The First Night With The Duke episode 34 yang segera terbit di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, spoiler Webtoon The First Night With The Duke episode 34 yang segera terbit di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon The First Night With The Duke episode 34 sudah bisa dibaca pada Kamis pekan depan.

Webtoon The First Night With The Duke berkisah tentang Ripley yang terbangun dan menjadi tubuh orang lain yang tinggal dikerajaan.

Ia sadar bahwa sedang berada dalam dunia novel  yang pernah ia baca tentang Putri Baron dan Duke.

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Sadar hanya sebagai figuran, ia sibuk menikmati makanan dipesta

Sedang asik mekan ia didatangi putri baron, perasaan ingin memperingati hal buruk yang akan terjadi pada putri baron ingin sekali diungkap. Namun ia urungkan.

Ripley mabuk dan pingsan,ketika sadar ia melihat sudah ada Duke yang tidur disebelahnya tanpa busana

Apa yang akan terjadi antara Ripley dan Duke?

Webtoon The First Night With The Duke bergenre kerajaan.

Webtoon ini merupakan karya MSG/Hwang DoTol.

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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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