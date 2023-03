PTPN VII merayakan ulang tahun ke-27 PTPN Group dan PTPN VII 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII mengadakan acara puncak ulangtahun PTPN Group dan PTPN VII yang ke-27 dengan tema celebrate achievement, Senin 20 Maret 2023.

Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy mengatakan, di tahun 2021 laba PTPN Group Rp 4,6 Triliun, dan tahun 2022 laba PTPN Group meningkat menjadi Rp 6,2 Triliun.

Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh karyawan, dan program restrukturisasi yang dilakukan selama ini.

Sementara itu, laba PTPN VII tahun 2021 adalah Rp 143 milyar dan tahun 2022 PTPN VII rugi Rp 338 milyar.

"Kerugian ini karena banyak hal diluar kontrol, dan mau tidak mau harus bisa menerima kerugian ini," kata Ryanto di Bandar Lampung, Lampung.

Namun meskipun mengalami kerugian, PTPN VII telah mencapai banyak peningkatan di bidang produktivitas.

Ryanto menyampaikan, tahun ini merupakan tahun terakhir PTPN VII merayakan ulangtahun sebagai PTPN VII, karena PTPN Group membentuk tiga subholding, yang merupakan gabungan anak perusahaan PTPN, termasuk PTPN VII.

Tiga subholding itu yakni Sugar Co, Palm Co, dan Supporting Co. PTPN VII akan tergabung dalam Supporting Co.

Supprting Co akan fokus untuk mengembangkan produk kopi, kakao, dan teh.

SEVP Business Support PTPN VII Okta Kurniawan mengatakan, tergabungnya PTPN VII di Supporting Co tidak perlu dirisaukan, karena adanya perubahan dalam perusahaan bukan sesuatu yang aneh bagi insan perkebunan.

Dengan tergabungnya PTPN VII di Supporting Co akan membuat PTPN VII menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Dalam puncak acara ulangtahun ini, PTPN VII juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu

