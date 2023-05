Kapolda Lampung Imbau Warga Serahkan Senpi Ilegal ke Polisi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polda Lampung mengimbau masyarakat jika memiliki senjata api (senpi) untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, polisi dalam Operasi Sikat Krakatau 2023 telah mendapatkan 36 senpi dan 18 butir amunisi dari masyarakat serta hasil pengungkapan.

"Polisi mengimbau kepada masyarakat yang masih punya senpi ilegal untuk menyerahkan kepada polisi," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika.

Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, masyarakat bisa menyerahkan senpi tersebut ke Polsek hingga Polres jajaran.

"Tetapi kalau sudah ditangkap lain cerita lagi, " kata Irjen Pol Helmy Santika.

Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan senpi ini dari sukarela dan peran dari aparatur desa.

Polda Lampung berhasil mengungkap 307 kasus dari 334 laporan polisi yang diterima dari masyarakat.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, Polda berhasil mengungkap 307 kasus dari Operasi Sikat Krakatau 2023.

"Dari hasil Operasi Sikat Krakatau 2023 bahwa kami juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp 10,8 Juta," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat menyampaikan sambutannya dalam gelar konferensi pers di GSG Polda Lampung, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan, polisi mengamankan 1.265 barang bukti selama Operasi Sikat Krakatau pada dua pekan.

"Di antaranya barang bukti yakni 6 unit mobil, 80 motor, senjata api (senpi) 36 dan 18 amunisi," kata Irjen Pol Helmy.

Ia mengatakan, barang bukti lainnya yakni pakaian, handphone hingga helm.

"Kami melakukan operasi dengan target operasi (TO) dan non TO," kata Irjen Pol Helmy.