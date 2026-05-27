Lembaga Pengaudit Kerugian Negara Kasus Eks Gubernur Lampung Arinal Jadi Perdebatan

SIDANG ARINAL DJUNAIDI - Suasana persidangan praperadilan Mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Selasa (26/5/2026). Lembaga pengaudit kerugian negara kasus Arinal Djunaidi jadi perdebatan di sidang praperadilan.

Ringkasan Berita:

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Lembaga pengaudit kerugian negara dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi perdebatan di sidang praperadilan.

Sidang praperadilan kali ini sebagai lanjutan atas perkara yang diajukan Arinal Djunaidi terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka, Selasa (26/5/2026) di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Arinal ditetapkan oleh penyidik Kejati Lampung sebagai tersangka karena diduga terlibat korupsi dana partisipatif interest (PI) sebesar 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera yang dikelola PT Lampung Energi Berjaya.

Penetapan tersangka itu dilakukan pada 28 April 2026. Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Penasihat hukum Arinal, Ana Sofa Yuking ngotot jika nilai kerugian negara itu tidak sah karena tidak dihitung oleh lembaga yang berwenang.

Sebab lembaga pengaudit yang digunakan Kejaksaan Tinggi adalah BPKP bukan BPK.

Sebaliknya jaksa bersikukuh jika BPKP juga sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan audit berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jalannya Sidang Praperadilan

Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Selasa (26/5/2026).

Sidang dipimpin hakim tunggal Agus Windana dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon.

Pihak pemohon diwakili tim advokat yang dipimpin Ana Sofa Yuking, sedangkan pihak termohon dari Kejati Lampung diwakili jaksa Elfa dan Ria. Dalam persidangan tersebut, kedua pihak tetap mempertahankan argumentasi masing-masing.

Ana Sofa Yuking yang mengenakan busana hitam dan jilbab krem meminta hakim menerima permohonan praperadilan kliennya. Ia menilai penetapan Arinal Djunaidi sebagai tersangka tidak sah karena tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup.

“Kami mendalilkan penetapan tersangka Arinal Djunaidi tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup atau alat bukti yang sah,” kata Ana dalam persidangan.

Menurut Ana, perkara dugaan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada alat bukti yang sah, terutama terkait adanya kerugian negara.

Ia menegaskan, dasar kerugian negara yang digunakan penyidik berasal dari laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).