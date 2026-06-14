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Prakiraan Cuaca Lampung Minggu 14 Juni 2026, Hujan Ringan di 14 Wilayah

Sebanyak 15 wilayah di Lampung hujan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Prakiraan Cuaca Lampung Minggu 14 Juni 2026, Hujan Ringan di 14 Wilayah
Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
HUJAN - Cuaca hujan di Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Prakiraan cuaca Lampung Minggu 14 Juni 2026, hujan ringan terjadi di 14 wilayah menurut BMKG. 

 

Ringkasan Berita:
  • Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu 14 Juni 2026.
  • Sebanyak 15 wilayah di Lampung hujan menurut BMKG.
  • Rincinya, 14 wilayah hujan ringan dan satu daerah hujan petir.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Hujan merata.

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Sebanyak 15 wilayah di Lampung hujan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Rincinya, 14 wilayah hujan ringan dan satu hujan petir.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Minggu (14/6/2026):

  1. Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 83–98 persen.
  2. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–28°C dan kelembaban udara 84–98 persen.
  3. Lampung Utara diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–29°C dan kelembaban udara 76–97 persen.
  4. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 19–25°C dan kelembaban udara 77–98 persen.
  5. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–27°C dan kelembaban udara 88–97 persen.
  6. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembaban udara 82–97 persen.
  7. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 88–96 persen.
  8. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 76–98 persen.
  9. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–25°C dan kelembapan udara 94–99 persen.
  10. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 83–97 persen.
  11. Mesuji diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan kelembaban udara 91–99 persen.
  12. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 82–99 persen.
  13. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–29°C dan kelembaban udara 68–98 persen.
  14. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan  kelembaban udara 86–96 persen.
  15. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan kelembaban udara 85–98 persen. 

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu, 14 Juni 2026. Semoga bermanfaat. 

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
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Bandar Lampung
Lampung
cuaca
BMKG
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