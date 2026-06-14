Prakiraan Cuaca Lampung Minggu 14 Juni 2026, Hujan Ringan di 14 Wilayah

HUJAN - Cuaca hujan di Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Prakiraan cuaca Lampung Minggu 14 Juni 2026, hujan ringan terjadi di 14 wilayah menurut BMKG.

Ringkasan Berita: Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Sebanyak 15 wilayah di Lampung hujan menurut BMKG.

Rincinya, 14 wilayah hujan ringan dan satu daerah hujan petir.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Hujan merata.

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Sebanyak 15 wilayah di Lampung hujan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Rincinya, 14 wilayah hujan ringan dan satu hujan petir.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Minggu (14/6/2026):

Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 83–98 persen. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–28°C dan kelembaban udara 84–98 persen. Lampung Utara diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–29°C dan kelembaban udara 76–97 persen. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 19–25°C dan kelembaban udara 77–98 persen. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 25–27°C dan kelembaban udara 88–97 persen. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembaban udara 82–97 persen. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 88–96 persen. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 76–98 persen. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–25°C dan kelembapan udara 94–99 persen. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 83–97 persen. Mesuji diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan kelembaban udara 91–99 persen. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 82–99 persen. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–29°C dan kelembaban udara 68–98 persen. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan kelembaban udara 86–96 persen. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–27°C dan kelembaban udara 85–98 persen.

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Minggu, 14 Juni 2026. Semoga bermanfaat.

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )