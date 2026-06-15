RSUD Pringsewu Canangkan Zona Integritas, Bupati Dorong Birokrasi Bersih dan Akuntabel 

ZONA INTEGRITAS - Pencanangan Zona Integritas di RSUD Pringsewu yang dilaksanakan pada apel agi, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Pemkab Pringsewu terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas di RSUD Pringsewu.

Pencanangan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan.

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

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Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan Zona Integritas di RSUD Pringsewu yang dilaksanakan pada apel pagi, Senin (15/6/2026).

Pencanangan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengapresiasi kepada seluruh jajaran RSUD Pringsewu atas dedikasi dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, pencanangan Zona Integritas merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

“Sebagai institusi pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Pringsewu memiliki tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” kata Riyanto.

Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat, tetapi juga pelayanan yang jujur, ramah, mudah diakses, serta bebas dari praktik-praktik yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

Karena itu, pembangunan Zona Integritas harus dimaknai sebagai upaya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, Riyanto menyampaikan bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan sekadar target administratif, melainkan hasil dari komitmen yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Riyanto juga mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan yang telah dikembangkan RSUD Pringsewu.

Salah satunya inovasi Duta Pelayanan yang dinilai mampu membangun budaya pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, program SPOG Goes to Puskesmas dinilai menjadi bukti komitmen rumah sakit dalam mendekatkan layanan spesialis kebidanan dan kandungan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara rumah sakit dan puskesmas.

Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap inovasi Momen Pas (Monitoring dan Pendampingan Pasien) yang dinilai mampu memastikan kesinambungan pelayanan melalui pendampingan dan pemantauan pasien secara lebih optimal.

Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Riyanto mengajak seluruh jajaran RSUD Pringsewu untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjadikan integritas sebagai budaya kerja, profesionalisme sebagai standar pelayanan, dan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama.