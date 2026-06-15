Gardu Listrik di Way Halim Bandar Lampung Terbakar Akibat Korsleting Kabel

TERBAKAR - Kebakaran terjadi pada kabel listrik di sebuah gardu yang berada di Jalan Ki Maja Nomor 12 AA, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari.

Ringkasan Berita: Kebakaran kabel listrik terjadi di gardu Jalan Ki Maja Bandar Lampung.

Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan tiga unit armada dan sepuluh personel.

Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari satu jam.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kebakaran terjadi pada kabel listrik di sebuah gardu yang berada di Jalan Ki Maja Nomor 12 AA, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari.

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Peristiwa yang berada di depan Kantor BNI tersebut dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung sekitar pukul 03.43 WIB.

Laporan kebakaran pertama kali disampaikan oleh seorang warga bernama M Haiqal. Berkat respons cepat petugas, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bangunan atau objek lain di sekitar lokasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Anthoni Irawan mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personel dan armada ke lokasi setelah menerima laporan dari warga.

"Sebanyak tiga unit kendaraan kami kerahkan, yakni Unit Badak Pos Siaga Way Halim, Unit Supply Pos Siaga Kedaton, dan Unit Patroli Avanza," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Sebanyak 10 personel diterjunkan untuk melakukan penanganan kebakaran. Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 04.25 WIB.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada kabel yang berada di gardu listrik. Percikan api yang muncul kemudian membesar dan membakar kabel tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar setengah tangki air dan dua tabung alat pemadam api ringan (APAR).

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Selain itu, belum dilaporkan adanya kerugian material akibat kebakaran kabel listrik tersebut.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )