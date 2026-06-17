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Edy Irawan Arief Daftar Calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Formulir Diambil Lewat LO

Edy Irawan Arief kembali mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung pada pelaksanaan Musda VI.

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Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto Edy Irawan Arief Daftar Calon Ketua DPD Demokrat Lampung, Formulir Diambil Lewat LO
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
DAFTAR CALON KETUA - Edy Irawan Arief kembali daftar calon Ketua DPD Demokrat Lampung, formulir diambil lewat LO Benny Mubarok di Kantor DPD Demokarat Lampung, Rabu (17/6/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Edy Irawan Arief kembali mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung pada pelaksanaan Musda VI.
  • Kepastian tersebut ditandai dengan pengambilan formulir pendaftaran yang dilakukan melalui liaison officer.
  • Benny Mubarok mendapat mandat langsung dari Edy Irawan untuk mengambil berkas pendaftaran karena yang bersangkutan di luar daerah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Edy Irawan Arief kembali mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI.

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Kepastian tersebut ditandai dengan pengambilan formulir pendaftaran yang dilakukan melalui liaison officer (LO) atau perwakilan, Benny Mubarok, di Kantor DPD Demokarat Lampung, Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Benny menjelaskan, dirinya mendapat mandat langsung dari Edy Irawan untuk mengambil berkas pendaftaran karena yang bersangkutan sedang berada di luar daerah.

“Iya, hari ini kami mengambil formulir pendaftaran secara langsung sebagaimana aturan yang memperbolehkan menggunakan surat kuasa. Hal ini karena Ketua sedang di luar daerah,” kata Benny.

Meski proses pengambilan formulir dilakukan melalui perwakilan, Benny memastikan saat tahap pengembalian berkas nantinya Edy Irawan akan hadir dan menyerahkan langsung kepada panitia.

Menurutnya, pihak tim juga berkomitmen untuk segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam proses penjaringan calon ketua.

“Untuk pengembalian formulir nanti Pak Edy akan menyerahkan langsung ke panitia,” ujarnya.

Saat disinggung alasan pengambilan formulir dilakukan hari ini, Benny menyebut momen tersebut dinilai tepat sebagai langkah awal mengikuti tahapan Musda.

Ia menegaskan tim akan fokus menyiapkan seluruh dokumen agar proses pendaftaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama) 

Sumber: Tribun Lampung
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Edy Irawan Arief
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Lampung
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Tribunlampung.co.id
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