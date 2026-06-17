Momen Hangat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada HUT Bandar Lampung

HUT - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan pemotongan tumpeng HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026) seusai sidang paripurna di DPRD Kota Tapis Berseri. Potongan tumpeng pertama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berikan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Ringkasan Berita: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri HUT ke-344 Kota Bandar Lampung.

Acara peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan Sidang Paripurna DPRD.

Gubernur menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, melakukan pemotongan tumpeng HUT ke-344 Kota Bandar Lampung.

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Potongan pertama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berikan kepada Wali Kota Bandar Lampung.

Momen hangat tersebut terjadi seusai Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Semua peserta yang hadir dalam sidang paripurna tersebut bersorak sorai bertepuk tangan dan bernyanyi lagu dari grup band Jamrud yang berjudul "Selamat Ulang Tahun" yang disetel dengan volume besar.

Momen hangat tersebut menjadi kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut juga dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay, Kepala Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Komandan Kodim (Dandim) 0410/Kota Bandar Lampung, Kolonel Arm Roni Hermawan, serta Forkopimda lainnya.

Menurut Mirza, aktivitas masyarakat yang terus bergerak hingga malam hari menunjukkan dinamika dan pertumbuhan kota yang semakin pesat.

"Jalan-jalan kota hari ini dipenuhi pelajar yang berangkat sekolah, mahasiswa yang mengejar cita-cita, para pekerja yang mencari nafkah, hingga pelaku usaha yang terus mengembangkan usahanya," ujarnya.

Ia mengatakan, Bandar Lampung saat ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga telah menjelma sebagai ikon yang membawa nama baik Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Selain dikenal sebagai salah satu tujuan wisata, Bandar Lampung juga dinilai memiliki daya tarik kuliner yang kuat serta masyarakat yang ramah, toleran, dan hidup dalam suasana yang damai.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza juga menyoroti tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan dan infrastruktur kota.

Menurutnya, persoalan seperti bertambahnya waktu tempuh perjalanan, kebutuhan ruang publik, hingga perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi harus menjadi perhatian bersama.

"Karena itu pembangunan kota harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman bagi generasi mendatang," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Mirza juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong di tengah perkembangan kota yang semakin modern.