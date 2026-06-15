Pasca Kebakaran Bus di Tol Lamsel, Pengendara Diminta Cek Kendaraan sebelum Mengemudi

KEBAKARAN BUS - Manager Area Tol Bakauheni- Terbanggi Besar Andri Pandiko mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi kebakaran dengan mengecek kendaraannya sebelum mengemudi. Selain itu pengendara diminta mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol.

Ringkasan Berita: Bus bernomor polisi AD 1410 GJ terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera KM 47+600 Lampung Selatan akibat korsleting listrik.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan api berhasil dipadamkan oleh petugas Damkarmat Lampung Selatan

Andri Pandiko mengimbau pengguna jalan tol untuk mengecek kondisi kendaraan dan mematuhi tata tertib berkendara.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Manager Area Tol Bakauheni- Terbanggi Besar (Bakter) Lampung Andri Pandiko mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengecek kendaraannya sebelum berkendara. Selain itu pengguna jalan harus mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol.

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Hal itu disampaikan Andri Pandiko untuk mengantisipasi kebakaran di jalan tol. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi insiden seperti bus yang terbakar di ruas Jalan Tol Trans Sumatera KM 47+600 Lampung Selatan, Senin (15/6/2026) pukul 01.25 WIB.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut meskipun api telah menghanguskan sebagian besar badan kendaraan.

"Berkendara di kecepatan maksimal 100 km/jam, mengecek kondisi kendaraan (terlebih dahulu) sebelum mengemudi," ujar Andri Pandiko, Senin (15/6/2026).

Ditambahkan Andri, supaya pengguna jalan tol memastikan berkendara dalam kondisi prima dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk.

"Serta perbaharui informasi lalu lintas Tol Bakter melalui aplikasi Astoll by HKA dan Call Center di 150700," tuturnya.

Diketahui insiden kebakaran bus di JTTS Lampung Selatan tersebut kini ditangani oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan.

Kebakaran bus tersebut tidak berdampak pada arus lalu lintas yang berada di jalan tol. Sudah tertangani oleh Divisi Layanan Jalan Tol (LJT) Bakter dan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung.

Bus yang terbakar itu bernomor polisi AD 1410 GJ, melaju dari arah Terbanggi Besar menuju Bakauheni Selatan.

Sesampainya di TKP, pengemudi menepikan kendaraan ke bahu jalan dikarenakan adanya korsleting listrik di bagian mesin yang diduga menjadi sumber api.

Namun api meluas membakar beberapa bagian kendaraan. Setelah mendapat info dari Sentra Komunikasi (Senkom) petugas patroli Tol Bakter langsung menghubungi petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lampung Selatan.

Setibanya di lokasi kendaraan yang terbakar, petugas Damkar Lampung Selatan langsung memadamkan api dan sepuluh menit kemudian api berhasil dipadamakan.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )