Pohon Tumbang di Jalan Sultan Agung, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

TUMBANG KE JALAN - Pohon akasia berukuran besar tumbang di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Ringkasan Berita: Hujan deras dan angin kencang di Bandar Lampung menyebabkan pohon akasia tumbang di Jalan Sultan Agung, Kedaton, Senin (15/6/2026) pukul 14.30 WIB.

Pohon diameter ±95 cm melintang di jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

BPBD bersama unsur terkait mengevakuasi pohon.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bandar Lampung menyebabkan sebuah pohon akasia berukuran besar tumbang di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

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Pohon dengan diameter sekitar 95 sentimeter itu roboh dan melintang di badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung, Idham Basyar, mengatakan pihaknya segera menerjunkan personel ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Tim langsung melakukan evakuasi pohon tumbang agar akses jalan kembali dapat dilalui dan tidak membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.

Penanganan di lapangan dilakukan bersama unsur Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Babinsa, serta Linmas setempat.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Namun, keberadaan pohon tumbang sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat karena menutup sebagian badan Jalan Sultan Agung yang dikenal sebagai salah satu jalur padat di Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang serta bencana hidrometeorologi lainnya, mengingat cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah setempat.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)