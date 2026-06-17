Koordinator Prodi Perjalanan Wisata Polinela Optimis Inggris Angkat Trofi Piala Dunia 2026

PIALA DUNIA - Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung (Polinela) Meyliana Astriyantika mengaku menjagokan Timnas Inggris dalam Piala Dunia 2026.

Ringkasan Berita: Meyliana Astriyantika menjagokan Timnas Inggris sebagai juara Piala Dunia 2026.

Inggris dinilai memiliki skuad berkualitas dan didukung kompetisi liga domestik terbaik.

Meyliana berencana menikmati turnamen tersebut dengan menonton bersama keluarganya.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Koordinator Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Meyliana Astriyantika mengaku menjagokan Timnas Inggris untuk menjadi juara pada ajang sepak bola paling bergengsi tersebut.

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Menurut Meyliana, Timnas Inggris memiliki modal yang kuat untuk berbicara banyak di Piala Dunia 2026.

Selain dihuni pemain-pemain berkualitas, Inggris juga ditopang oleh kompetisi domestik yang dinilai sebagai salah satu liga terbaik di dunia.

"Saya memilih Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Timnas Inggris sejauh ini merupakan tim yang cukup kuat, dengan kompetisi liga yang sangat baik. Saya melihat mereka memiliki peluang besar untuk menjadi juara," ujarnya.

Ia menilai kekompakan tim, kualitas pemain, dan atmosfer positif yang dibangun di skuad The Three Lions menjadi kekuatan utama yang dapat membawa Inggris meraih hasil maksimal pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

"Saya percaya kekuatan dan kekompakan para pemain Timnas Inggris bisa menjadi modal penting untuk meraih gelar juara pada tahun 2026," katanya.

Tak hanya memberikan dukungan, Meyliana juga berencana menikmati setiap pertandingan Piala Dunia bersama keluarga.

Ia mengaku atmosfer sepak bola di rumahnya cukup kuat karena suami dan anak-anaknya juga merupakan penggemar sepak bola.

"Sepertinya saya akan menonton bareng keluarga. Di rumah, anak dan suami juga sangat suka menonton sepak bola. Dukungan mereka pasti membuat saya semakin semangat mengikuti pertandingan Piala Dunia nanti," ungkapnya.

Bagi Meyliana, Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai negara melalui semangat sportivitas dan persahabatan.

Ia berharap seluruh tim yang berlaga dapat menampilkan performa terbaik dan menghadirkan pertandingan yang menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

"Semoga semuanya berjalan lancar, setiap tim nasional bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan Piala Dunia 2026 dapat berlangsung dengan sukses. Saya pribadi mendukung Timnas Inggris dan berharap mereka bisa mengangkat trofi juara tahun 2026," tuturnya.

(Tribunlampung.co.id/ Bintang Puji Anggraini)