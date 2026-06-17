Sewa Aset PT KAI Kini Bisa Pakai Platform Digital

SEWA ASET KAI - Masyarakat dan pelaku usaha di Lampung bisa mengakses platform digital Space by KAI untuk menyewa atau menjalin kerja sama pemanfaatan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Ringkasan Berita: Platform Space by KAI menghadirkan berbagai informasi aset komersial milik KAI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Space by KAI merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui platform tersebut, calon mitra dapat memperoleh informasi aset secara real time tanpa harus melalui proses pencarian secara konvensional.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Masyarakat dan pelaku usaha di Lampung yang ingin menyewa atau menjalin kerja sama pemanfaatan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kini dapat mengaksesnya dengan lebih mudah melalui platform digital Space by KAI.

Platform yang dapat diakses melalui space.kai.id tersebut menghadirkan berbagai informasi aset komersial milik KAI yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kerja PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang.

Manajer Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, mengatakan kehadiran Space by KAI merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurut Zaki, melalui platform tersebut calon mitra dapat memperoleh informasi aset secara real time tanpa harus melalui proses pencarian secara konvensional.

"Melalui Space by KAI, masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat berbagai aset yang tersedia untuk dikerjasamakan secara lebih mudah, lengkap, dan transparan. Platform ini menjadi salah satu langkah KAI dalam menghadirkan layanan bisnis yang modern serta mendukung peningkatan investasi berbasis aset perusahaan," kata Zaki, Rabu (17/6/2026).

Di wilayah Divre IV Tanjungkarang sendiri, terdapat beragam aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Mulai dari lahan, bangunan, rumah perusahaan, ruang usaha di stasiun, media periklanan, hingga berbagai aset pendukung operasional lainnya.

Setiap aset yang ditampilkan dalam platform tersebut dilengkapi informasi detail seperti lokasi, luas area, foto, deskripsi aset, hingga informasi pendukung lainnya yang dapat membantu calon investor maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis.

Tak hanya itu, Space by KAI juga dilengkapi fitur peta interaktif yang memudahkan pengguna mencari aset berdasarkan lokasi maupun kebutuhan usaha tertentu.

Dengan teknologi geotagging, posisi aset dapat diketahui secara lebih akurat sehingga proses survei lapangan dan pengambilan keputusan investasi menjadi lebih efektif.

Zaki menjelaskan, informasi yang tersedia di platform tersebut terhubung langsung dengan database aset perusahaan sehingga diperbarui secara berkala.

Bagi masyarakat yang berminat memanfaatkan aset KAI di wilayah Lampung, dapat mengakses informasi melalui platform Space by KAI atau menghubungi kontak yang tersedia.

Calon mitra juga dapat datang langsung ke Kantor PT KAI Divre IV Tanjungkarang di Jalan Teuku Umar Nomor 23, Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung.

Ke depan, KAI berencana mengembangkan berbagai fitur tambahan pada Space by KAI, mulai dari dashboard mitra bisnis, sistem perpanjangan kontrak digital, simulasi investasi, estimasi Return on Investment (ROI), hingga integrasi dengan Access by KAI untuk memperluas promosi aset kepada pengguna layanan kereta api.

"Kami berharap Space by KAI dapat menjadi sarana yang mempermudah masyarakat dan dunia usaha dalam menemukan peluang bisnis yang potensial. Melalui optimalisasi aset secara produktif, KAI ingin turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan nilai manfaat aset negara, serta menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak," tutup Zaki.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )