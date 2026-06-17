Gubernur Mirza: Bandar Lampung Jadi Wajah Lampung

HUT BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Tribunlampung.co.d, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Kota Bandar Lampung saat ini telah menjadi wajah sekaligus simbol kemajuan Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung dan berharap kota ini terus berkembang menjadi daerah yang nyaman dihuni serta mampu menjawab tantangan masa depan.

“Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman,” kata Mirza.

Menurutnya, posisi Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi membuat kota ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, destinasi wisata, hingga pusat kuliner yang turut membawa citra positif bagi Lampung di tingkat nasional.

Namun di tengah pertumbuhan yang pesat, Mirza mengingatkan adanya tantangan baru yang harus dihadapi, mulai dari tingginya mobilitas masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat, penyediaan ruang publik, hingga dampak perubahan iklim dan kualitas lingkungan perkotaan.

Ia menekankan pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik, dan peluang ekonomi.

“Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia,” ujarnya.

Mirza juga menilai keberagaman menjadi kekuatan utama Bandar Lampung karena menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang suku, budaya, profesi, dan generasi.

Menurutnya, nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong harus tetap dijaga agar Bandar Lampung tetap menjadi kota yang nyaman dan dicintai masyarakatnya.

Selain itu, Mirza memberikan apresiasi kepada generasi muda yang dinilai semakin aktif menciptakan inovasi, membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, hingga membuka lapangan pekerjaan di daerah.

“Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan perjalanan 344 tahun Bandar Lampung menjadi bukti bahwa kemajuan kota lahir dari kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Menurut Eva, tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan hidup.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni penguatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi, pengembangan SDM unggul, pembangunan kota hijau yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital.