8 Senpi dan 3 Ribu Botol Miras Diamankan Selama Operasi Cempaka Krakatau 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dari hasil Operasi Cempaka Krakatau 2020, 8 unit senjata api diamankan bersama 966 orang pelaku kejahatan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dari 966 orang yang diamankan, turut juga diamankan sejumlah barang bukti.

"Barang bukti ini di antaranya ada 8 unit senjata api, 7 butir amunisi," terangnya, Selasa 10 Maret 2020.

Selain itu, kata Pandra, juga turut diamankan uang sebesar Rp 9.421.000 sebagai barang bukti kejahatan.

"Lalu ada 3.621 botol minuman keras, 4.014 liter tuak, 19 unit senjata tajam, 41 unit roda dua, 3 unit roda empat, 53 unit ponsel, 98 lain-lain," tandasnya.

Amankan Penjahat Nontarget

Sebanyak 966 pelaku kejahatan nontarget operasi diamankan jajaran Polda Lampung.

Ke-966 pelaku kejahatan ini terjaring dalam operasi kewilayahan dengan sandi Operasi Cempaka Krakatau 2020 yang berlangsung selama 12 hari, mulai dari 12 Februari 2020 hingga 24 Februari 2020.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, ungkap kasus Operasi Cempaka Krakatau 2020 telah berhasil dan mencapai target operasi.

"Yang mana dari target operasi orang sebanyak 41 TO (target operasi) berhasil diungkap 100 persen, selain itu non TO sebanyak 966 orang," katanya, Selasa 10 Maret 2020.