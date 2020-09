4 ABG Pemerkosa Gadis 15 Tahun di Pringsewu Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id R Didik Budiawan C

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Para pelaku pemerkosa gadis di bawah umur di Pringsewu, terancam hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun.

Seorang gadis di bawah umur, NRF, warga Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu diperkosa oleh 4 pemuda di sebuah gubuk di areal pesawahan Pekon Sukorejo, Pardasuka, Pringsewu. Keempat pelaku menjadikan NRF sebagai pelampiasan nafsu bejat mereka seusai berpesta minuman keras.

Kapolsek Pardasuka AKP Lukman Hakim mengatakan, bila polisi menjerat para pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Yakni pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), (2) dan atau pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintahan pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar," kata Lukman mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri, Selasa, 22 September 2020.

Dicekoki Miras

Sebelum diperkosa, gadis di bawah umur di Pringsewu, NRF (15), terlebih dulu dicekoki minuman keras (miras) oplosan.

Kapolsek Pardasuka AKP Lukman Hakim mengatakan, bila korban bersama para pelaku bersama-sama mengonsumsi miras oplosan tuak dengan anggur merah.