Truk Tronton Kecelakaan di Pulau Panggung Telah Dievakuasi

EVAKUASI - Polsek Pulau Panggung memastikan telah mengevakuasi truk tronton bermuatan pipa bor milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu yang mengalami kecelakaan tunggal di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Minggu (14/6/2026) pagi.

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Polsek Pulau Panggung memastikan proses evakuasi truk tronton pengangkut material pipa bor milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu yang mengalami kecelakaan tunggal di Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, telah selesai, Minggu (14/6/2026) pagi.

Kapolsek Pulau Panggung Iptu Suamin mengatakan, evakuasi lanjutan yang melibatkan personel kepolisian bersama pihak terkait dimulai pada Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB dan selesai pukul 06.50 WIB.

Proses evakuasi membutuhkan waktu cukup lama karena bagian kepala truk dan sisa muatan besi masih terhalang sehingga harus dilakukan penanganan secara bertahap menggunakan alat berat.

Pada evakuasi tahap pertama baru badan kendaraan dan sebagian muatan besi yang berhasil dipindahkan.

“Untuk kepala truk dan sisa besi yang masih menghalangi, evakuasi dilanjutkan pada malam hari hingga seluruh kendaraan berhasil dievakuasi,” kata Suamin.

Ia menambahkan, keberhasilan evakuasi tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak yang terlibat, termasuk petugas kepolisian, perusahaan, operator alat berat, dan masyarakat sekitar yang turut membantu kelancaran proses di lapangan.

Suarmin mengimbau pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur perbukitan dan tikungan tajam seperti di kawasan Leter S.

“Kepada seluruh pengguna jalan diharapkan selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, selain itu agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, menjaga kecepatan, serta tetap waspada guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” imbaunya.

Diketahui sebelumnya, truk tronton nomor polisi B 9836 UIZ yang dikemudikan Vicky Humaedi (44), warga Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami kecelakaan tunggal pada Sabtu (13/6/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan yang melaju dari arah Ulubelu menuju Pulau Panggung diduga mengalami gangguan sistem pengereman saat melintasi jalur menurun dan tikungan tajam di kawasan Leter S.

Untuk menghindari risiko yang lebih besar, pengemudi mengambil jalur kiri hingga kendaraan menabrak tebing.

Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka.

Namun posisi kendaraan dan muatan pipa bor yang berukuran besar sempat menghambat arus lalu lintas sehingga petugas memberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi berlangsung.

Sejak menerima laporan kejadian, Polsek Pulau Panggung langsung menerjunkan personel ke lokasi guna melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta membantu proses evakuasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah terjadinya kemacetan panjang di jalur yang dikenal memiliki medan cukup ekstrem tersebut.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya)