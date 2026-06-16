HMI Cabang Bandar Lampung Agendakan Aksi Susulan Pasca-Demo 15 Juni

RENCANAKAN AKSI LANJUTAN - Bendera HMI Cabang Bandar Lampung. Jajaran pengurus HMI Cabang Bandar Lampung saat ini tengah mematangkan diskusi internal guna membahas rencana aksi unjuk rasa susulan. Langkah ini diambil sesaat setelah massa kader hijau-hitam tersebut merampungkan agenda demonstrasi sebelumnya.

Ringkasan Berita: HMI Cabang Bandar Lampung tengah mematangkan rencana aksi unjuk rasa lanjutan melalui diskusi dan evaluasi internal.

Ketua Umum HMI, Tohir Bahnan Al Fatih, mengatakan jadwal dan teknis aksi berikutnya masih dibahas.

Sebelumnya, HMI menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain pendidikan gratis, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih, revisi UU Polri, pajak kekayaan, serta penegakan HAM.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jajaran pengurus HMI Cabang Bandar Lampung saat ini tengah mematangkan diskusi internal guna membahas rencana aksi unjuk rasa susulan.

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Langkah ini diambil sesaat setelah massa kader hijau-hitam tersebut merampungkan agenda demonstrasi sebelumnya.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Tohir Bahnan Al Fatih, mengonfirmasi bahwa konsolidasi dan evaluasi gerakan sedang berjalan di tingkat cabang untuk menyusun strategi turun ke jalan berikutnya.

"Ini lagi mau diskusi dulu, rencana akan ada aksi selanjutnya," ujar Tohir Bahnan Al Fatih saat memberikan keterangan, Selasa (16/6/2026).

Tohir menjelaskan, kepastian mengenai waktu, lokasi, serta pemetaan taktis terkait rencana unjuk rasa lanjutan tersebut baru akan diumumkan secara resmi setelah seluruh tahapan diskusi rampung dilakukan oleh tim kajian HMI.

"Nanti akan dikabari lagi untuk lebih lanjut terkait aksi yang akan dilakukan berikutnya," tambah Tohir.

Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi yang digelar kemarin, massa aksi dari HMI Cabang Bandar Lampung secara lantang menyuarakan sejumlah poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pihak pemerintah.

Pihaknya menegaskan akan terus mengawal isu-isu kerakyatan tersebut hingga mendapatkan respons konkret dari para pemangku kebijakan.

Adapun poin tuntutan tersebut di antaranya:

1. Jadikan pendidikan sebagai program prioritas, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis

2. Turunkan harga bahan pokok dan bbm

3. Hentikan program mbg dan kopdes merah putih

4. Revisi UU porli dan hentikan militerisme di ranah sipil

5. Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan

6. Wujudkan penegakan ham yang sejati.

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