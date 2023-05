Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika Ingatkan Jajarannya Tidak Berpuas Diri

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika ingatkan anak buahnya tidak berpuas diri dengan hasil Operasi Sikat Krakatau 2023.

"Tingkat kriminalitas selama Operasi Sikat Krakatau 2023 terjadi penurunan dan diminta para polisi untuk tidak puas diri," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat menyampaikan sambutannya pada konferensi pers di GSG Mapolda Lampung, Selasa (30/5/2023).

Irjen Pol Helmy Santika juga meminta jajarannya untuk segera menangkap pelaku lainnya yang masih buron.

"Kemudian juga barang bukti (BB) yang belum ditemukan segera dicari oleh Polisi dan didapatkan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika.

Sebelumnya, Polda Lampung berhasil mengungkap 307 kasus dari 334 laporan polisi yang diterima dari masyarakat.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, Polda berhasil mengungkap 307 kasus dari Operasi Sikat Krakatau 2023.

"Dari hasil Operasi Sikat Krakatau 2023 bahwa kami juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp 10,8 Juta," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika saat menyampaikan sambutannya dalam gelar konferensi pers di GSG Polda Lampung, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan, polisi mengamankan 1.265 barang bukti selama Operasi Sikat Krakatau pada dua pekan.

"Di antaranya barang bukti yakni 6 unit mobil, 80 motor, senjata api (senpi) 36 dan 18 amunisi," kata Irjen Pol Helmy.

Ia mengatakan, barang bukti lainnya yakni pakaian, handphone hingga helm.

"Kami melakukan operasi dengan target operasi (TO) dan non TO," kata Irjen Pol Helmy.

"Dari target laporan tersebut, TO yang berhasil diungkap 50 orang dengan tersangka 60 orang," kata Irjen Pol Helmy.

"Kalau non TO diungkap 284 TO dengan tersangka ada 267 orang," kata Irjen Pol Helmy Santika.

Di kelompokkan berdasarkan kejahatannya, yakni kasus curat 163 kasus dan tersangka 178 orang.

"Ada 56 kasus dan diungkap 39 orang, curanmor ada 29 laporan dan dengan tersangka 28 orang," kata Irjen Pol Helmy Santika.

Ia mengatakan, polisi mendapatkan sembilan laporan dengan tersangka ada tiga orang.

"Kasus kepemilikan sajam laporan ada dua dan dengan tiga tersangka," kata Irjen Pol Helmy Santika.

"Barang bukti belum bisa ditemukan bersama-sama akan berupaya mencegah jangan sampai menjadi korban kejahatan lainnya," kata Irjen Pol Helmy Santika.

Polisi tidak bekerja sendiri tetapi harus bekerja sama dengan masyarakat. ( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra ).