Harga BBM di Lampung

Harga Pertamax Naik, Paket Wisata ke Pulau Wayang Ikut Melonjak

Kenaikan harga Pertamax berpengaruh pada biaya total keseluruhan per perjalanan tur, terutama wisata ke Pulau Wayang

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Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Daniel Tri Hardanto
zoom-inlihat foto Harga Pertamax Naik, Paket Wisata ke Pulau Wayang Ikut Melonjak
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
BERDAMPAK - Kenaikan harga Pertamax berdampak terhadap harga paket wisata di Pulau Wayang yang mengandalkan transportasi speedboat. 

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Kenaikan harga Pertamax berdampak pada meningkatnya biaya operasional sektor pariwisata, termasuk pada penyelenggaraan paket wisata yang dikelola Aero Travelindo Utama.

Direktur Aero Travelindo Utama, Achmad Azizurachman mengatakan, kenaikan harga bahan bakar tersebut memengaruhi total biaya perjalanan wisata, terutama untuk destinasi Pulau Wayang yang mengandalkan transportasi speedboat.

“Betul, kenaikan harga Pertamax berpengaruh pada biaya total keseluruhan per perjalanan tur, terutama wisata ke Pulau Wayang. Saat ini speedboat menggunakan BBM jenis Pertamax karena cukup sulit mendapatkan Pertalite dalam jumlah besar,” kata Rahman, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan tarif sewa speedboat mengalami kenaikan sekitar Rp 100 ribu per perjalanan. 

Dampaknya, harga paket wisata juga terpaksa disesuaikan.

Ia menjelaskan, penyesuaian harga paket wisata dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi kerugian di tengah potensi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar.

“Terjadi kenaikan sekitar Rp 100 ribu pada harga speedboat dan menyebabkan harga paket tur ikut naik. Langkah ini kami lakukan untuk menyiasati kerugian di tengah kondisi daya beli masyarakat yang berpotensi menurun,” ujarnya.

Rahman berharap kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwisata di Lampung, mengingat sektor pariwisata juga bergantung pada stabilitas biaya transportasi dan daya beli wisatawan.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
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