Harga BBM di Lampung

Harga Pertamax Naik di Lampung, Tarif Wisata Pulau Wayang Ikut Terdampak

seluruh speedboat perusahaan saat ini menggunakan Pertamax karena keterbatasan pasokan Pertalite dalam jumlah besar.

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Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Harga Pertamax Naik di Lampung, Tarif Wisata Pulau Wayang Ikut Terdampak
Tribunlampung.co.id/Dokumentasi Aero Travelindo Utama
TERDAMPAK - wisata Pulau Wayang. Kenaikan harga Pertamax berdampak pada meningkatnya biaya operasional sektor pariwisata, termasuk pada penyelenggaraan paket wisata yang dikelola Aero Travelindo Utama. 
Ringkasan Berita:
  • Pertamax di Lampung naik jadi Rp16.650/liter, berdampak pada biaya wisata bahari
  • Aero Travelindo Utama menaikkan harga paket wisata Pulau Wayang berbasis speedboat
  • Kenaikan biaya operasional sekitar Rp100 ribu per perjalanan

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Kenaikan harga Pertamax di wilayah Lampung menjadi Rp16.650 per liter berdampak langsung pada biaya operasional paket wisata bahari di daerah tersebut, khususnya perjalanan menuju Pulau Wayang yang menggunakan transportasi speedboat.

Dampak tersebut dirasakan oleh Aero Travelindo Utama, yang terpaksa menyesuaikan harga paket wisata seiring meningkatnya biaya bahan bakar.

Direktur Aero Travelindo Utama, Achmad Azizurachman, mengatakan seluruh speedboat perusahaan saat ini menggunakan Pertamax karena keterbatasan pasokan Pertalite dalam jumlah besar.

“Kenaikan harga Pertamax membuat biaya operasional meningkat. Saat ini ada penyesuaian sekitar Rp100 ribu per perjalanan speedboat,” kata Achmad, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan biaya tersebut berdampak langsung pada penyesuaian harga paket wisata yang ditawarkan kepada pelanggan.

Menurut Achmad, penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di tengah potensi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar.

“Kami menyesuaikan harga paket wisata agar operasional tetap berjalan. Ini juga untuk mengantisipasi tekanan dari sisi daya beli wisatawan,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap kenaikan biaya transportasi tidak menurunkan minat masyarakat untuk berwisata ke destinasi unggulan di Lampung, termasuk Pulau Wayang.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

 

Sumber: Tribun Lampung
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